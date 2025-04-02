В Орле всем миром свяжут «Шарф Победы»

2.4.2025 | 14:20 Новости, Общество

Любопытную акцию запустил орловский филиал фонда «Защитники Отечества».

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Она приурочена к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поучаствовать в ней могут все желающие, в том числе, сотрудники и подопечные фонда (который занимается поддержкой участников СВО, а также членов их семей).

Предполагается, что орловцы всем миром свяжут огромный шарф-триколор. «Нужно прийти в фонд, взять в руки спицы и связать хотя бы несколько рядов», – объяснили в орловском отделении.

«Петелька за петелькой мы вместе с Вами свяжем единое полотно, символ нашего Единства, нашей Победы!» – указали организаторы.

Напомним, что отделение фонда «Защитники Отечества» находится на улице Степана Разина, 3.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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