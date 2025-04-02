Орловец чуть не заколол соседа не лестничной клетке

Позднее он с трудом припоминал те события.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденного по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение умышленного вреда здоровью потерпевшего). Дело было заведено по мотивам кровавой «разборки», которую подсудимый устроил со своим соседом прямо на лестничной площадке. Как уточнили в пресс-службе суда, подсудимый и потерпевший проживали в одном доме и часто конфликтовали на почве «жилищно-бытовых обстоятельств».

«Будучи соседями, они проживали в одном доме и периодически встречались на лестничной клетке, – следует из информации суда. – Во время очередной встречи между подсудимым и потерпевшим в очередной раз возник конфликт, в ходе которого, подсудимый, напрыгнув на потерпевшего сзади, нанес ему удар в щеку неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. После этого подсудимый нанес потерпевшему еще несколько ударов по лицу».

По версии подсудимого, все было совсем не так, поэтому он свою вину не признал. Однако допустил, что мог нанести соседу колотый удар, но не пояснил, чем именно. К тому же он считал, что его действия были оборонительными. Вот и щеку соседу он проколол якобы потому, что защищался от его ударов. Санкции части 2 статьи 111 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Но в данном случае подсудимому явно повезло.

«Оценив все доказательства по делу, а также личностные данные подсудимого, суд пришел к выводу о виновности подсудимого, однако сроки давности привлечения его к уголовной ответственности на момент назначения наказания истекли, поэтому подсудимый освобожден от наказания, назначаемого за данное преступление. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Заводского районного суда.

ИА «Орелград»