Систему поддержки орловских фермеров скорректировали

Обновлены и уточнены критерии оценки заявок на получение гранта.

По данным экспертов регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько правил финансирования мероприятий, направленных на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В частности, введен новый порядок внесения изменений в объявления о проведении отбора получателей мер поддержки.

«Внесение изменений осуществляется не позднее наступления даты окончания приема заявок участников отбора, – сообщаю аналитики со ссылкой на новые правила. – Изменение способа отбора не допускается. Срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня, следующего за днем внесения изменений, до даты окончания приема заявок он составлял не менее 10 календарных дней».

Также внесены изменения в порядок предоставления гранта «Агростартап», ставшего достаточно популярным у орловцев. Напомним, что в его рамках участники получают финансирование из областного бюджета на создание и развитие своего дела на селе. Согласно обновленным правилам, проект создания или развития хозяйства должен предусматривать ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в размере не менее чем 10 процентов в течение не менее чем 5 лет с даты получения гранта. Скорректированы и критерии оценки заявок на получение гранта.

«В частности, при оценке заявок учитывается также наличие у гражданина РФ, зарегистрированного в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя, являющегося главой КФХ, статуса ветерана боевых действий, осуществлявшего выполнение задач в ходе специальной военной операции с 24 февраля 2022 года, а также принимавшего участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года», – отмечают аналитики.

Также урегулирован порядок действий департамента сельского хозяйства на случай введения в Орловской области среднего уровня реагирования. В целом по стране вводится такой порядок для повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в связи с введением военного положения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Изменениями, внесенными в «Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам», уточнено одно из направлений предоставления субсидии – приобретение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота в целях замены указанных сельскохозяйственных животных, больных или инфицированных лейкозом, бруцеллезом, оспой овец, – добавили аналитики. – Ранее по данному направлению субсидии предоставлялись только на приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом».

Внесены изменения и в действующий порядок предоставления субсидий переработчикам. Отныне субсидии предоставляются также на возмещение части затрат, связанных с приобретением многолетних насаждений (кроме виноградников), сельскохозяйственной птицы, закупкой плодов, яиц и сельскохозяйственной птицы у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

ИА «Орелград»