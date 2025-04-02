В Орле определили места для сбора на субботник

Мероприятие пройдёт на этой неделе.
Субботник состоится 5 апреля. Общеобластное аналогичное мероприятие назначено на 12 число.
В эту субботу участники соберутся в установленных местах в 09:00. Присоединиться к акции могут все. С собой надо захватить инвентарь, а также рабочие перчатки и мусорные мешки.
Места для сбора в Советском районе:
- разворотное кольцо в районе тубдиспансера;
- на торце дома № 80 по ул. Приборостроительной;
- на остановке “ул. Приборостроительная, 80”;
- ул. Пожарная, 2;
- у дома № 111 по ул. Левый Берег реки Оки;
- за домом № 52 по ул. Матросова;
- у ротонды “Дворянского гнезда”;
- на конечной остановке общественного транспорта на ул. Максима Горького;
- переулок Ягодный, 15 А;
- у ледового дворца на Наугорском шоссе;
- площадь имени Жукова (у бюста Г. К. Жукову);
- около дома № 15 по ул. Приборостроительная.
В Заводском районе:
- на парковке около моста “Дружба” в парке “Разградском”;
- у часовни в сквере “Десантников” – 909 квартал;
- остановка автобуса в районе озера “Светлая жизнь”;
- вход в парк Ботаника со стороны ул. Орелстроевская, д. 15;
- АЗС на пер. Маслозаводской;
- под Тургеневским мостом;
- ул. Емлютина, напротив дома № 14.
В Железнодорожном районе:
- переулок Южный (перед ж/д дорогой “Орел-Ливны”);
- в районе сквера у Герценского моста;
- на ул. 5 Августа у моста “Дружба”;
- у центрального входа в Железнодорожный техникум (со стороны ул. Студенческая);
- у моста на ул. Герцена со стороны ОАО “Стекломаш”;
- остановка общественного транспорта на ул. Паровозной, напротив д. 5;
- остановка ул. Электровозная (в сторону Северного района);
- пересечение ул. Радищева и ул. Чкалова;
- у дома № 62 по набережной Дубровинского.
В Северном районе:
- у входа в теруправление по Северному району;
- пересечение ул. Маринченко и ул. Раздольная;
- в районе дома № 27А по ул. Раздольная;
- ул. Раздольная, 84, около 1 подъезда.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»