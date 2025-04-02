В Орле определили места для сбора на субботник

Мероприятие пройдёт на этой неделе.

Субботник состоится 5 апреля. Общеобластное аналогичное мероприятие назначено на 12 число.

В эту субботу участники соберутся в установленных местах в 09:00. Присоединиться к акции могут все. С собой надо захватить инвентарь, а также рабочие перчатки и мусорные мешки.

Места для сбора в Советском районе:

разворотное кольцо в районе тубдиспансера;

на торце дома № 80 по ул. Приборостроительной;

на остановке “ул. Приборостроительная, 80”;

ул. Пожарная, 2;

у дома № 111 по ул. Левый Берег реки Оки;

за домом № 52 по ул. Матросова;

у ротонды “Дворянского гнезда”;

на конечной остановке общественного транспорта на ул. Максима Горького;

переулок Ягодный, 15 А;

у ледового дворца на Наугорском шоссе;

площадь имени Жукова (у бюста Г. К. Жукову);

около дома № 15 по ул. Приборостроительная.

В Заводском районе:

на парковке около моста “Дружба” в парке “Разградском”;

у часовни в сквере “Десантников” – 909 квартал;

остановка автобуса в районе озера “Светлая жизнь”;

вход в парк Ботаника со стороны ул. Орелстроевская, д. 15;

АЗС на пер. Маслозаводской;

под Тургеневским мостом;

ул. Емлютина, напротив дома № 14.

В Железнодорожном районе:

переулок Южный (перед ж/д дорогой “Орел-Ливны”);

в районе сквера у Герценского моста;

на ул. 5 Августа у моста “Дружба”;

у центрального входа в Железнодорожный техникум (со стороны ул. Студенческая);

у моста на ул. Герцена со стороны ОАО “Стекломаш”;

остановка общественного транспорта на ул. Паровозной, напротив д. 5;

остановка ул. Электровозная (в сторону Северного района);

пересечение ул. Радищева и ул. Чкалова;

у дома № 62 по набережной Дубровинского.

В Северном районе:

у входа в теруправление по Северному району;

пересечение ул. Маринченко и ул. Раздольная;

в районе дома № 27А по ул. Раздольная;

ул. Раздольная, 84, около 1 подъезда.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»