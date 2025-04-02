В Орле определили места для сбора на субботник

2.4.2025 | 13:35 Новости, Общество

Мероприятие пройдёт на этой неделе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Субботник состоится 5 апреля. Общеобластное аналогичное мероприятие назначено на 12 число.

В эту субботу участники соберутся в установленных местах в 09:00. Присоединиться к акции могут все. С собой надо захватить инвентарь, а также рабочие перчатки и мусорные мешки.

Места для сбора в Советском районе:

  • разворотное кольцо в районе тубдиспансера;
  • на торце дома № 80 по ул. Приборостроительной;
  • на остановке “ул. Приборостроительная, 80”;
  • ул. Пожарная, 2;
  • у дома № 111 по ул. Левый Берег реки Оки;
  • за домом № 52 по ул. Матросова;
  • у ротонды “Дворянского гнезда”;
  • на конечной остановке общественного транспорта на ул. Максима Горького;
  • переулок Ягодный, 15 А;
  • у ледового дворца на Наугорском шоссе;
  • площадь имени Жукова (у бюста Г. К. Жукову);
  • около дома № 15 по ул. Приборостроительная.

В Заводском районе:

  • на парковке около моста “Дружба” в парке “Разградском”;
  • у часовни в сквере “Десантников” – 909 квартал;
  • остановка автобуса в районе озера “Светлая жизнь”;
  • вход в парк Ботаника со стороны ул. Орелстроевская, д. 15;
  • АЗС на пер. Маслозаводской;
  • под Тургеневским мостом;
  • ул. Емлютина, напротив дома № 14.

В Железнодорожном районе:

  • переулок Южный (перед ж/д дорогой “Орел-Ливны”);
  • в районе сквера у Герценского моста;
  • на ул. 5 Августа у моста “Дружба”;
  • у центрального входа в Железнодорожный техникум (со стороны ул. Студенческая);
  • у моста на ул. Герцена со стороны ОАО “Стекломаш”;
  • остановка общественного транспорта на ул. Паровозной, напротив д. 5;
  • остановка ул. Электровозная (в сторону Северного района);
  • пересечение ул. Радищева и ул. Чкалова;
  • у дома № 62 по набережной Дубровинского.

В Северном районе:

  • у входа в теруправление по Северному району;
  • пересечение ул. Маринченко и ул. Раздольная;
  • в районе дома № 27А по ул. Раздольная;
  • ул. Раздольная, 84, около 1 подъезда.

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ИА «Орелград»


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