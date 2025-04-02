Прокуратура защитила девочку-инвалида из Орла

Ребёнок проживает в Северном районе.

Как рассказали в надзорном ведомстве, к правоохранителям обратилась мать девочки. Государство должно было обеспечить ребёнка техническими средствами реабилитации. Однако этого не произошло.

Перед тем, как пойти в прокуратуру, женщина подала заявление на получение техсредств в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Орловской области. Однако это не дало результата.

В итоге разбираться пришлось в суде. Прокуратура подала иск. Северный районный суд вынес положительное решение.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»