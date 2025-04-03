Орловец решил доказать в суде, что банк обсчитал его на 175 рублей

Необычное дело рассмотрел Мценский районный суд.

Это был спор между банком и его клиентом, пояснили в пресс-службе Мценского районного суда.

Иск подал именно клиент. Он просил об «установлении факта преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» и взыскании компенсации морального вреда. Истоки спора уходят в 2021 год, когда предприниматель обратился в банк за услугой по обмену иностранной валюты на российские рубли. После совершения сделки мужчина, видимо, перепроверил расчеты и пришел к выводу, что банк обсчитал его на 175 рублей 64 копейки.

Он вновь обратился в финансовую организацию, и там ситуацию ему разъяснили. Из объяснения следовало, что на указанную выше сумму увеличилась комиссия, а при ее расчете использовался не тот курс доллара, который был указан в справке о проведении валютной операции, выданной истцу. Спустя еще несколько дней представитель банка уточнил цифры и сообщил предпринимателю, что комиссия при обмене валюты составила не ровно 10 процентов, а 10,203258807 процента.

Клиент не стал вдаваться в нюансы высшей математики, а обратился за помощью к специалистам регионального Управления Роспотребнадзора, которые занимаются защитой прав потребителей. Затем он обратился за помощью к финансовому уполномоченному, но никто в решении вопроса ему не помог так, как он сам тот желал. Иными словами, никто, кроме самого предпринимателя, не думал, что его обсчитали.

Однако гражданин по-прежнему был уверен в том, что произведенный расчет комиссии был неправильным, поскольку его рассчитали по курсу, который отличался от указанного в публичном договоре. Полагая, что его права потребителя нарушены, мужчина обратился в суд. Более того, он ставил вопрос даже о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В гражданском же иске мужчина просил компенсировать моральный вред, который банк причинил ему якобы своими незаконными действиями, причем оценил его в размере трех прожиточных минимумов, по одному – за один год. В ходе судебного разбирательства истец и вовсе увеличил свои требования, потребовав взыскать с банка компенсацию морального вреда в размере одного прожиточного минимума по Российской Федерации в месяц.

Суд проверил расчеты комиссии и признал их правильными, установив, что ее размер соответствует тарифам банка на соответствующие услуги. В результате был сделан вывод об отсутствии нарушений прав истца при обмене иностранной валюты. «Для признания действий банка незаконными и компенсации морального вреда, правовых оснований не имелось», – уточнила пресс-служба суда. Истец на этом не остановился и дошел до Орловского областного суда, но проиграл и там.

ИА «Орелград»