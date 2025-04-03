Департамент здравоохранения вновь проиграл пациентам в суде

Сразу несколько исков ведомству предъявила прокуратура.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел несколько похожих друг на друга исков местного прокурора, выступившего в защиту нарушенных прав пациентов. Все иски были поданы к департаменту здравоохранения Орловской области. Прокурор просил суд о понуждении работников указанного ведомства к совершению определенных действий, а именно о своевременном и в полном объеме обеспечении льготников необходимыми им лекарственными средствами. Отметим, что ежегодно суды региона рассматривают сотни подобных исков, и в 99 процентах случаев департамент проигрывает.

Из исков следовало, что пациенты имеют право на получение лекарств при поддержке государства, но вовремя их не получают Суд иски удовлетворил и обязал департамент здравоохранения в полном объеме обеспечивать граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с медицинскими показаниями. При вынесении решений суд руководствовался Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлением правительства страны «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

В одном случае суд удовлетворил иск прокурора к департаменту здравоохранения о взыскании компенсации морального вреда. Этому предшествовало решение, вынесенное Советским районным судом города Орла. Последний обязал департамент здравоохранения обеспечивать местную жительницу лекарственным препаратом. Однако женщина до сих пор сталкивается с перебоями – «продолжают иметь место факты невыдачи препарата», отмечено в иске прокурора.

По мнению надзорного ведомства, ненадлежащее обеспечение пациента необходимым лекарственным препаратом не просто влечет нарушение его социальных прав, но и ставит под угрозу его жизнь и здоровье. В данном случае суд установил, что орловчанке не выдавали лекарства по выписанным ей рецептам в необходимом количестве в соответствии с месячной потребностью, либо выдавали с опозданием, что подтверждается реестром отпущенных рецептов. При таких обстоятельствах, учитывая особенности течения заболевания и периоды просрочки обеспечения рецептов, суд решил иск удовлетворить.

Департамент здравоохранения обязали выплатить пациентке компенсацию морального вреда. Как пояснили в пресс-службе суда, решение принято исходя из того, что к числу наиболее значимых человеческих ценностей относится жизнь и здоровье. Поэтому их защита должна быть приоритетной. При определении размера подлежащей взысканию в пользу гражданки компенсации морального вреда, размер которой не называется, был учтен характер нравственных и физических страданий, причиненных женщине.

ИА «Орелград»