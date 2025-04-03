В Орле начали мыть памятники

Начать решили с командующих и героев войн.

Работы проводит «Спецавтобаза». День для начала уборки выбрали не случайно — ждали солнечной и тёплой погоды.

На данный момент сотрудники предприятия помыли памятники в свере Танкистов, на бульваре Победы и на площади Жукова. Скульптуры отчистили от загрязнений, а также от помёта. В этом помогла техника – поливомоечная машина и аппарат высокого давления.

«К майским праздникам все памятники города будут приведены в надлежащее состояние», – пообещали в пресс-службе «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»