На Орловщине выявили сомнительное мясо

3.4.2025 | 13:41 Закон и порядок, Новости

Им торговали на ярмарке выходного дня.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Нарушение выявили в Верховском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Продукцией торговала некая «гражданка». Ведомство выяснило, что она получает мясо легально – «в полутушах по ветеринарным сопроводительным документам с убойной площадки». Однако у женщины отсутствовали инструменты для разруба. При этом мясо продавалось уже в разделанном виде, а его масса превышала заявленную в документах.

При этом правила перевозки мяса тоже оказались нарушены. Не соблюдался (и не мог быть соблюдён) температурный режим. Продукция перевозилась прямо в багажнике и без упаковки.

Пока что гражданке объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения закона.

ИА «Орелград»


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