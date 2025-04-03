На Орловщине выявили сомнительное мясо

Им торговали на ярмарке выходного дня.

Нарушение выявили в Верховском районе. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Продукцией торговала некая «гражданка». Ведомство выяснило, что она получает мясо легально – «в полутушах по ветеринарным сопроводительным документам с убойной площадки». Однако у женщины отсутствовали инструменты для разруба. При этом мясо продавалось уже в разделанном виде, а его масса превышала заявленную в документах.

При этом правила перевозки мяса тоже оказались нарушены. Не соблюдался (и не мог быть соблюдён) температурный режим. Продукция перевозилась прямо в багажнике и без упаковки.

Пока что гражданке объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения закона.

ИА «Орелград»