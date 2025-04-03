В Орле в аварийном проезде поставили забор

Дорога разделяла улицы Раздольную и Родзевича-Белевича.

Об этом сообщили в Администрации Орла.

Проезд создавался как технический (между домами №37-Б и №41-Б по улице Раздольной) — временная дорога потребовалась при строительстве многоэтажных домов. Она не являлась частью генерального плана города. Однако это не мешало местным жителям активно использовать её.

«Дорога хоть и удобная, но была сделана фактически из подручных материалов», – отметили в мэрии. Конечно, не была оборудована и система водоотведения.

Такая ситуация создавала серьёзные угрозы для безопасности — как для самих водителей, так и для пешеходов. Например, теоретически, в «подходящую» погоду машина, проезжая здесь, могла просто провалиться под землю.

Городские власти уже вывешивали здесь знаки, запрещающие проезд. Однако мера оказалась малоэффективной. Теперь движение по нелегальной дороге (в том числе, пешеходное) преграждает забор.

При этом реальной альтернативы этой дороге пока нет. Однако исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн рассказала о задумках по созданию дополнительного выезда к новой школе, которую собираются строить на улице Родзевича-Белевича. Впрочем, этот вопрос ещё предстоит проработать (с учётом особенностей местного ландшафта).

ИА «Орелград»