Дело о пожаре в «Цитадели» рассмотрят отдельно

3.4.2025 | 16:55 Важное, Криминал, Новости

Оно передано в суд, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Фото: yandex.ru/maps

Напомним, ЧП случилось в Орле 29 февраля 2024 года. Загорелся офис риэлторской конторы «Цитадель +», находившийся на Октябрьской улице, на первом этаже многоквартирного дома. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Как установило следствие, речь шла не о случайности, а о поджоге. В нём обвиняются двое человек — некая «местная жительница» и адвокат, состоящий в коллегии «Союз». Причём им вменяются две статьи — как о покушении на уничтожение имущества (167 УК РФ), так и о препятствовании предварительному расследованию (294 УК РФ).

По версии следствия, целью поджога являлось уничтожение документов, которые должны были помочь в следствии по другому уголовному делу — о хищении из бюджета 58 миллионов рублей. При этом обвиняемые сначала разорвали бумаги на мелкие фрагменты, а затем подожгли. Однако известно, что документы всё же не погибли полностью.

Также пламя повредило полимерные панели обшивки стен и потолка — в помещениях самого офиса.

Дело рассмотрит Советский районный суд.

ИА «Орелград»


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