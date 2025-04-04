В Орле научились делать УЗИ во время езды на велосипеде

4.4.2025 | 15:27 Медицина, Новости

В больнице имени Семашко освоили новый метод диагностики.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Это стресс-эхокардиография. От обычного УЗИ она отличается тем, что исследование делают не в обычном состоянии, а в момент, когда пациент крутит педали стационарного велосипеда. Параллельно ведётся запись кардиограммы и фиксируются показатели давления.

При этом перед «поездкой» и после неё ему делают обычное ультразвуковое исследование сердца. Затем врач, сравнивая результаты перед активностью, во время и после неё, может увидеть дополнительную информацию.

Такой метод позволяет выявлять недостаточное коронарное кровоснабжение миокарда. Благодаря этому врач определяет конкретный коронарный сосуд, который нуждается в восстановлении.

ИА «Орелград»


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