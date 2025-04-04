В 2024 году «Единая Россия» направила в зону СВО более 140 тысяч тонн грузов

Партия оказывает всю необходимую помощь бойцам и их семьям

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – приоритетное направление политики ЕР. В декабре 2024 года оно было выделено в отдельный блок главного документа партии – народной программы. Промежуточные результаты ее реализации представил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В заседании Программной комиссии также приняли участие секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, координатор направления Герой РФ Владимир Сайбель, замминистра цифрового развития Олег Качанов и другие.

– По итогам прошлого года мы направили более 140 тысяч тонн грузов. Речь идет о продуктах, одежде, медицинском оборудовании. Кроме того, наши коллеги активно собирали средства на закупку специального оборудования для фронта. С 2022 по 2024 годы в зону боевых действий были переданы десятки тысяч БПЛА, около тысячи систем радиоэлектронной борьбы. Будем и дальше заниматься этой важнейшей работой – ровно столько, сколько потребуется, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Владимир Сайбель обозначил ключевые задачи по направлению поддержки бойцов СВО, особенно выделил сопровождение ветеранов, помощь с их профессиональной и социальной адаптацией. Обратился к коллегам с призывом вести активную работу с бойцами-участниками кадровых программ – «Время героев» и региональных аналогов.

– Не только с теми, кто прошел отборочный этап, но и с теми, кто заявился на данные программы, но не вошел в список участников. Мы должны поддержать их инициативу, должны поддержать участников СВО, их семьи, – убежден Владимир Сайбель.

К настоящему времени общий план выполнения задач народной программы превысил 80%. В партии напомнили, что этот показатель – не просто цифра, а отражение роста уровня жизни граждан. Благополучие людей – главный приоритет народной программы, поэтому ЕР добилась повышения социальных расходов в 2025 году. Это индексация материнского капитала, пособия в связи с рождением ребенка, субсидии для многодетных и льготная семейная ипотека.

Качество жизни зависит от благоустройства и инфраструктуры городов. В 2024 году при поддержке ЕР по стране обновили и оснастили почти 8 тысяч общественных и дворовых территорий. За шесть лет по народной программе построили более 1600 школ, еще 5 тысяч отремонтировали за последние три года. В селах возвели и обновили 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий. После инициативного выступления Владимира Якушева в Минфине пересмотрят объем финансирования для реконструкции почтовых отделений в небольших населенных пунктах.

ИА “Орелград”