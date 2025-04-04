В Орле тепло уйдёт до Пасхи

Двузначные температуры вернутся только через две недели.

Согласно прогнозам синоптиков, погода испортится уже завтра. Дневная температура упадёт с сегодняшних +18 до +8, ночная — с +7 до +1.

В воскресенье и понедельник холода усилятся (до +1 и нуля днём и до +1 и -2 ночью соответственно). Затем показатели надолго закрепятся на небольшом «плюсе» в дневное время и на небольшом «минусе» в ночное.

Начиная со следующей пятницы, 11 апреля, и примерно до 18 апреля включительно температура будет медленно повышаться. Дневная постепенно вырастет с +3 до +8, ночная — с -3 до +6.

Однако двузначные температуры вернутся только в предпасхальную субботу, 19 апреля. Днём будет +13, ночью +8. Примерно такой же погода останется и далее — согласно прогнозу сервиса «Яндекса».

При этом особых осадков пока не ожидается — кроме трёх ближайших дней, с 5 по 7 апреля. Синоптики прогнозируют не только дождь, но и снег — однако, осадки не будут слишком сильными.

ИА «Орелград»