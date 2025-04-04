Во Мценске при попытке ограбления задержан гражданин Туркмении

Согласно текущей версии следствия, он также напал на полицейского.

Сегодня Мценский районный суд заключил его под стражу до суда.

Преступление произошло в конце марта. Согласно текущей версии следствия, иностранец пытался ограбить торговый павильон. Он применил против продавца насилие — впрочем, не опасное для жизни и здоровья.

Однако замысел не был доведён до конца. Противоправные действия пресёк сначала сам продавец, а потом полиция.

1 апреля было возбуждено уголовное дело. В этот же день гражданин Туркмении совершил ещё одно предполагаемое преступление — напал на полицейского прямо в служебном кабинете участковых уполномоченных. Он нанёс сотруднику МВД не менее двух ударов руками и ногами, причинив физическую боль. Это стало причиной для нового дела по другой соответствующей статье.

Интересно, что иностранец согласился с задержанием, но не признал своей причастности к преступным деяниям. В итоге пока что он будет находиться в СИЗО.

Информацию сообщили в пресс-службе Мценского районного суда.

ИА «Орелград»