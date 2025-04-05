Орловчанка подпитала магазин светом от своего дома

Суд вынес решение по делу о «дешевой» электроэнергии.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску компании «Россети Центр» к местной жительнице. Энергетики просили о взыскании с ответчицы платы за бездоговорное потребление электроэнергии. Как пояснили в пресс-службе суда, требования компании были мотивированы результатами проверки магазина, который работает в пригороде Орла. Было установлено, что магазин присоединен к электрическим сетям домовладения ответчика.

То есть кражи электроэнергии не было, но указанная хитрость позволяла владелице магазина экономить денежные средства. Ведь платила она за электроэнергию для магазина не по коммерческим тарифам, а по тарифам для домашнего потребления, что дешевле. Энергетикам это явно не понравилось, поскольку они после проверки предъявили женщине требование о взыскании платы за бездоговорное потребление электроэнергии, рассчитанной по специальной формуле исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств.

«Проверив материалы дела и выслушав стороны, суд с доводами истца согласился, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – В рассматриваемом случает потребление электроэнергии в помещении, предназначенном для коммерческого использования, осуществлялось без соответствующего договора, что дает основания для взыскания с потребителя задолженности за бездоговорное потребление электроэнергии в повышенном размере, то есть по определенной формуле, а не исходя из фактического объема потребленной электроэнергии. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок».

Ранее другая компания, «Орловский энергосбыт», сообщила, что по состоянию на 1 января 2025 года просроченная дебиторская задолженность населения Орловской области за электроэнергию составила 52,5 миллиона рублей. В связи с этим гарантирующий поставщик напомнил о том, что несвоевременная оплата счетов ведет только к росту финансовых обязательств. Во-первых, пени начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день.

Во-вторых, значительно вырос размер госпошлин. Так, если дело о взыскании задолженности дошло до вынесения судебного решения, должнику помимо самого долга придется оплатить судебные издержки. Особенно чувствительны они стали после подорожания государственной пошлины в 10 раз и составил. Ее размер при подаче искового заявления в прошлом году вырос с 400 до 4000 рублей, при подаче заявления на выдачу судебного приказа – с 200 до 2000 рублей (при сумме долга до 100 тысяч рублей).

«Нередки ситуации, когда сумма долга сопоставима с размером пошлины. Например, в 2024 году Орловским энергосбытом было подано в суд 1228 заявлений о взыскании задолженности до 5000 рублей», – сообщила компания.

ИА «Орелград»