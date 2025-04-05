Артефакты XVIII века нашли в центре Малоархангельска

Открытие совершила археологическая экспедиция.

Стали известны результаты работы экспедиции СПОК «Елецкий стан», которая была организована по заказу администрации Малоархангельского района. В городе Малоархангельске проводилось археологическое обследование земельных участков, на которых планируется реализация проекта благоустройства общественной территории «Площадь Вревской». Целью научно-исследовательских работ являлось «установление наличия, либо отсутствия объектов археологического наследия в границах участка обследования».

Обследование проводилось методом сплошной археологической разведки. Следует отметить, что обследованная территория располагается в исторической части Малоархангельска, где расположены построенная в 1876 году церковь Воскресения Христова (она утрачена, но на ее месте расположено здание культурного центра «Колос»), дом купца Никулина XIX века, Базарная площадь, известная с конца XVIII века, и другие здания XIX века.

Археологи провели визуальный осмотр, после чего заложили два шурфа. Последние и принесли любопытные находки. Так, при изучении первого шурфа археологи нашли четыре фрагмента круговой поливной керамики конца XIX – начала XX веков и предметы из железа: лошадиную подкову и два кованых гвоздя. Здесь же было обнаружено девять фрагментов костей животных.

Второй шурф принес археологам 23 фрагмента круговой керамики конца XVIII – начала XX веков. Находки представлены белоглиняной (6 фрагментов), мореной (6 фрагментов), поливной (6 фрагментов), красноглиняной (2 фрагмента) и чернолощеной (2 фрагмента) керамикой нового времени, также выявлен один фрагмент фарфора. Кроме того, во втором шурфе обнаружена медная монета номиналов 3 копейки, отчеканенная в 1840 году.

«Обнаруженные в ходе работ индивидуальные находки и керамика маркировались и заносились в полевую опись, – следует из отчета археологов. – В стационарных условиях они мылись и шифровались. После камеральной обработки составлялась коллекционная опись находок, согласно которой полученные материалы будут переданы в государственный музейный фонд Орловской области».

Несмотря на сделанные находки, эксперты выдали положительное заключение на проект благоустройства площади Вревской. Но в своем акте подчеркнули: в случае обнаружения археологических объектов, строительные работы следует немедленно остановить, а о находках – оперативно сообщить властям. Кстати, сами работы пройдут на археологическом памятнике – ВОАН «Культурный слой г. Малоархангельска: Базарная площадь».

ИА «Орелград»