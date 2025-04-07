Орловским участникам СВО начали списывать долги

Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

ФССП прекращает исполнительные производства по кредитным обязательствам (включая ипотечные). Так государство решило поддержать военнослужащих, участвующих в СВО. Также воспользоваться данной льготой могут супруги защитников Отечества.

На данный момент в нашем регионе приставы прекратили около 800 таких производств на общую сумму около 59 миллионов рублей. Также отменяются сопутствующие аресты, запреты и ограничения. Кроме того, отменяются постановления о взыскании исполнительского сбора (по отношению к военнослужащим, заключившим контракты после 1 декабря минувшего года).

Соответствующие изменения внесены в федеральное законодательство и вступили в силу. Однако есть несколько условий и исключений.

Во-первых, долг не должен превышать 10 миллионов рублей. Во-вторых, если речь идёт об алиментах или о возмещении вреда в связи с потерей кормильца, то выплачивать долг всё равно придётся, однако счета или имущество участника СВО всё же не арестуют.

ИА «Орелград»