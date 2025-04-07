Орловского судмедэксперта наказали работой за услуги

Любопытное дело рассматривал Кромской районный суд.

На скамье подсудимых оказался судебно-медицинский эксперт местного отделения «Орловского бюро судебно-медицинской экспертизы». Мужчине вменялась статья «присвоение».

Как установило следствие, орловец заключил договорённость с предпринимателями, работающими в сфере ритуального бизнеса. Он оказывал им платные услуги немедицинского характера. Полученные средства он не отдавал учреждению, а присваивал себе.

Так продолжалось с мая 2022-го по октябрь 2023-го. Нанесённый учреждению ущерб оценили в 1,4 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину признали виновным. Ему дали один год и 10 месяцев исправительных работ. При этом 15% его зарплаты пойдёт в доход государства.

Также орловца оштрафовали на 300 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении — на два с половиной года.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу. В прокуратуре уточнили, что надзорное ведомство проверит обоснованность и справедливость этого судебного решения.

ИА «Орелград»