Мэрию Орла обязали снести аварийные дома

Сразу несколько типовых исков прокуратуры рассмотрел суд.

Советский районный суд города Орла раскрыл детали рассмотрения споров о ликвидации аварийного фонда на территории областной столицы. Они касались многоквартирных жилых домов по адресам: улица 5-го Августа, 14; улица Высоковольтная, 6а; улица 1-я Пушкарная, 14; улица Васильевская, 48; улица Карачевская, 53 и улица Калинина, 45. во всех случаях исковые заявления подали прокуроры, выступившие в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Требований у них было несколько. Первое – обязать администрацию города Орла произвести снос указанных домов. Дело в том, что все они уже расселены. Ранее перечисленные дома в предусмотренном законом порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу. После этого и началось их расселение. Постановлением мэрии были установлены сроки сноса указанных зданий, однако местные власти в него не уложились. Сроки прошли, здания не снесены и продолжают ветшать.

По мнению прокуратуры, учитывая снижение работоспособности и несущей способности основных несущих и ограждающих конструкций зданий, имеется риск обрушения отдельных несущих конструкций. При выяснении данного вопроса суд установил, что обязанность по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными, отнесена к компетенции администрации муниципального образования «Город Орел», которая «не организует необходимые мероприятия на протяжении длительного времени». Иски были удовлетворены, мэрию обязали снести дома в сроки, установленные судом по каждому адресу индивидуально.

Кроме того, еще один вопрос был рассмотрен в отношении указанных домов. Прокуратура обратила внимание на их техническое состояние: дверные и оконные блоки разбиты и выломаны, здания завалены мусором. При этом в здания открыт свободный доступ посторонним лицам. Проникнуть туда без проблем могут как асоциальные типы, например, для потребления наркотических средств или алкогольных напитков, так и несовершеннолетние, которые могут там пораниться.

По мнению надзорного органа, администрацией города Орла не принято каких-либо мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здания в период, когда они не эксплуатируются. С этим суд тоже согласился и обязал мэрию ограничить свободный доступ неопределенного круга лиц в вышеуказанные здания «путем установки технических средств, строительных конструкций, препятствующих свободному и несанкционированному проникновению в здание неопределенного круга лиц». Решения по указанным судебным спорам уже вступили в законную силу.

ИА “Орелград”