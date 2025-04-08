Упавшая в автобусе орловчанка засудила МУП «ТТП»

Женщина сумела отсудить у предприятия компенсацию морального вреда.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, рассмотрено гражданское дело по иску местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда. Иск женщина подала к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Причиной стал неприятный инцидент. Женщина в иске пояснила, что ехала в автобусе в качестве пассажира. В какой-то момент водитель резко затормозил, из-за чего она не удержалась на месте, упала и буквально прокатилась по салону до водительской двери.

В результате падения женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. В качестве доказательств суд изучил записи камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса. Они подтвердили, что инцидент с падением пассажирки действительно произошел, а случилось это 2 июля 2024 года. Автобус марки «Лиаз» следовал по улице Октябрьской в сторону улицы Полесской. Было установлено, что водитель автобуса сам превысил скорость, из-за чего ему пришлось резко тормозить.

Следствием действий водителя автобуса стало дорожно-транспортное происшествие, в результате которого истица и получила телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы и грудной клетки. Суд установил, что причиной получения травм стало противоправное поведение водителя, то есть работника МУП «ТТП». При вынесении решения суд учел и возраст истицы, которой исполнилось 69 лет. В таком возрасте существует риск того, что восстановиться от полученных травм полностью ей не удастся.

Из информации пресс-службы суда следует, что пострадавшая длительное время испытывала болевой синдром, в связи с чем не могла в полной мере вести обычный повседневный образ жизни. С учетом принципов разумности и справедливости, степени вины ответчика и его материального положения, суд постановил взыскать в пользу пострадавшей пассажирки компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

«Кроме того, принимая во внимание, что ответчик не предпринял меры к возмещению истцу причиненных страданий, не ответил на претензию истца, суд взыскал с муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 000 рублей. Решение вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Советского районного суда города Орла.

ИА “Орелград”