Орловца оштрафовали за покушение на взятку

Дело рассматривал мировой суд.

Под прицелом судебной системы оказался житель Троснянского района. Его признали виновным в попытке дать взятку. Впрочем, её размер не превышал 10 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, всё произошло в феврале этого года. Мужчина пытался подкупить некое «должностное лицо», причём находясь в служебном кабинете начальника отделения ГАИ по Троснянскому району.

Известно, что орловца должны были привлечь к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Нарушитель попытался избежать этого. Однако полицейский отказался от взятки.

В итоге орловца оштрафовали на 10 тысяч рублей. Также суд конфисковал деньги, предложенные в качестве незаконного вознаграждения. Они пойдут в доход государства.

ИА «Орелград»