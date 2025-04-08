«Хор Турецкого» споёт в Орле в 19 часов

Как и анонсировалось, выступление пройдёт 15 апреля.

Знаменитый коллектив выступит прямо на площади Ленина. Концерт состоится при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».

Также в нём примет участие Soprano – российская вокальная группа, также созданная Михаилом Турецким. Коллектив существует уже 16 лет.

Напомним, выступление анонсировал губернатор Андрей Клычков во время пресс-конференции с журналистами федеральных и региональных СМИ. Оно приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Теперь стало известно точное время начала концерта.

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ИА «Орелград»