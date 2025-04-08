Торговцев предостерегли от повышения цен на яйца

Предупреждение вынесено в преддверии празднования Пасхи.

Федеральная антимонопольная служба России предупредила продавцов о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на ряд тематических товаров перед Пасхой. Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети. Как пояснили в Управлении ФАС России по Орловской области, служба ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на куриные яйца, которые традиционно пользуются перед Пасхой повышенным спросом.

«В течение года стоимость этого продукта меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи, – сообщает антимонопольная служба. – В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.)».

В Орловской области после роста цен во второй половине прошлого года в последнее время стоимость куриных яиц в основном менялась в сторону уменьшения. Так, по данным Орелстата, в феврале 2025 года по отношению к февралю 2024 года цена куриных яиц в регионе снизилась на 17,7 процента, в январе-феврале 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года она снизилась на 14,3 процента. Кроме того, по сравнению с январем 2025 года зафиксировано снижение стоимости куриных яиц на 6,7 процента. Но это не означает, что цена такого товара не пойдет вверх.

«Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, – сообщается на сайте Орловского УФАС. – При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям».

ИА “Орелград”