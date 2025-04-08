Суд дал реальный срок экс-главе ливенской колонии

Также осуждён его бывший заместитель.

Ливенский районный суд завершил рассмотрение громкого дела. Обвиняемыми по нему стали экс-начальник исправительной колонии №2 Геннадий Яхонтов и его экс-заместитель Сергея Моногарова.

Исправительное учреждение строгого режима находится в Ливнах. Как установил суд, с февраля 2022-го по август 2023-го здесь нелегально работал деревообрабатывающий цех. Тогда действующие сотрудники ФСИН Яхонтов и Моногаров привлекли к работе осуждённых — в личных целях. А также – в интересах Владимира Волосевича — тогда уже бывшего, но ещё более крупного начальника (экс-главы Управления ФСИН России по всей Орловской области).

Напомним, что в августе 2023-го всё это закончилось ЧП, в котором погибли двое заключённых. Перед этим они незаконно изготовили и употребили спиртосодержащую продукцию.

Как сообщает прокуратура Орловской области, Яхонтову и Моногарову дали реальные сроки в колонии общего режима – «от 4 до 5 лет». Также их лишили специальных званий «полковник» и «подполковник» внутренней службы. Кроме того, осуждённые не смогут занимать ответственные должности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на протяжении двух лет.

Уголовное дело в отношении Владимира Волосевича выделили в отдельное производство. Как уточняет орловское Управление СКР, оно приостановлено. Причиной является то, что обвиняемый заключил контракт с Министерством обороны и отбыл на специальную военную операцию.

Дела возбуждались на основе результатов оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»