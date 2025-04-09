На Орловщине погасили свет на участке федеральной трассы

9.4.2025 | 17:10 Новости, Транспорт

Он зажжётся снова только 31 октября.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Без искусственного электроосвещения остался участок дороги Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь». Речь идёт об отрезке, который проходит между 30-м и 31-м километрами трассы, в районе деревни Селихово (Знаменского района).

Отключение связано с демонтажными работами, которые проводятся в рамках капитального ремонта дороги (он запланирован на более значительном отрезке – с 26–го по 45-й километры).

Информацию сообщило ФКУ «Упрдор «Москва – Бобруйск»», которое подчиняется Росавтодору.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и соблюдать требования временных дорожных знаков.

ИА «Орелград»


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