“Дорожная служба” потратит на телемедицину около 5 миллионов

Орловское АО заключило любопытный контракт.

Его стоимость составила 4 миллиона 999 тысяч 950 рублей. За эти деньги “Служба” получит “медицинские услуги с применением телемедицинских технологий”. Уточняется, что они предоставляются врачами общей врачебной практики и касаются диагностических процедур, а также, непосредственно, постановки диагнозов.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Контракт заключён с единственным поставщиком, без конкурса. Вся сумма должна быть перечислена в текущем году.

Как ясно из сопроводительной документации, фактически, речь идёт о текущем медицинском обслуживании сотрудников организации (в рамках программы «Корпоративное здоровье + Премиум + Стоматология расширенная»).

ИА “Орелград”