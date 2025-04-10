“Дорожная служба” потратит на телемедицину около 5 миллионов

10.4.2025 | 7:00 Медицина, Новости

Орловское АО заключило любопытный контракт.

Фото: vk.com/zdravorelobl (иллюстративное)

Его стоимость составила 4 миллиона 999 тысяч 950 рублей. За эти деньги “Служба” получит “медицинские услуги с применением телемедицинских технологий”. Уточняется, что они предоставляются врачами общей врачебной практики и касаются диагностических процедур, а также, непосредственно, постановки диагнозов.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Контракт заключён с единственным поставщиком, без конкурса. Вся сумма должна быть перечислена в текущем году.

Как ясно из сопроводительной документации, фактически, речь идёт о текущем медицинском обслуживании сотрудников организации (в рамках программы «Корпоративное здоровье + Премиум + Стоматология расширенная»).

ИА “Орелград”


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