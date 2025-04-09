С сооснователя «Авроры» попытались взыскать 187 миллионов

Крупный инвестпроект Орловской области вынес внутренний конфликт в арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению ООО «НПО Аврора» к Александру Шаруде о взыскании убытков в размере 187 168 784 рублей.

Летом 2017 года было зарегистрировано ООО «НПО АУРУС» (в настоящее время переименовано в «НПО Аврора»), единственным участником которого является АО «Корпорация ЭКОПОЛИС». Последняя создана для контроля и управления проектами по переработке и утилизации плат и электронного оборудования. Основной проект – завод по извлечению полезных компонентов (золото, серебро и т.д.), который мог бы обеспечивать обработку сырья со всей территории Российской Федерации. Александр Шаруда был привлечен для оказания помощи как специалист по металлопереработке, обладающий уникальными знаниями и навыками. С его помощью рассчитывали создать прибыльный проект за короткий срок. Для осуществления планов Александр Шаруда стал владельцем 22,5% акций материнской компании, а также членом Совета директоров АО «Корпорация ЭКОПОЛИС».

Основным акционером АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» являлась строительная компания «ПИК», в лице ООО «ПИК-ИнвестПроект» и один из топ-менеджеров компании «ПИК» Свиблов В.В. Он, его коллеги и Александр Шаруда в 2017 году вместе ездили в разные страны в целях проведения переговоров по поставке оборудования для завода.

В 2024 году Александр Шаруда получил претензии в том, что он выбрал место размещения производства с существенными недостатками, а также неквалифицированного подрядчика для строительства завода. Общую сумму убытков оценили в 187,168 млн рублей. Из этой цифры 48,7 млн рублей – реальный ущерб в виде расходов на устранение подземных бетонных конструкций, 41,5 – расходы на строительство электрической подстанции, 96,92 – невозвращенная предоплата за некачественно выполненные работы по строительству завода.

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению. Бывшим коллегам не удалось доказать что Шаруда А.Н. является «теневым директором». Вопросы по строительству завода обсуждались коллегиально. Представленные в материалы дела листы визирования договоров подтверждают осведомленность и участие представителей материнской компании в реализации бизнес-проекта.

Для строительства завода земельные участки в Мценске выбраны не единолично, а также указанная площадка обладала множеством неоспоримых преимуществ. Эта промышленная территория подходила по параметрам для данного завода. Непосредственная близость АО «МК «Сталькрон» позволяла на начальном этапе использовать его мощности, а также персонал. Включение предприятия в состав ТОСЭР «Мценск» давало значительные льготы в налогообложении. Кроме того, земельные участки под строительство завода «Аурус» предоставлены на льготных условиях, включая длительную рассрочку оплаты. (Они принадлежали дочерней компании ООО «ПК «Вторалюминпродукт», двое из акционеров которой – Кольцов В.В. и Шаруда А.Н. , – были акционерами АО «Корпорация Экополис»). На участках реально располагались здания с заглубленными помещениями (до минус 6 метров от существующего пола). Однако это было указано в договоре купли-продажи недвижимого имущества, а также в данных инженерных изысканий.

Подрядчика для строительства аналогично выбирали совместно всеми акционерами. ООО ГК «ВИМПС» на фоне других было значительнее выгоднее. Стоимость работ компании, согласно смете, составляла 445 284 000 руб. (в то время как коллеги-конкуренты запрашивали более 1,341 млрд рублей). Причинами, по которым у ООО «ГК ВИМПС» возникли проблемы с исполнением контракта, были постоянные изменения, которые вносились в проектную документацию по требованиям поставщиков оборудования, а также постоянное вмешательство инженеров группы компаний «ПИК». Экспертизой же установлено, что не выполнено только 9,3% работ, предусмотренных договором.

Истец ООО «НПО Аврора» указывал на расходы по строительству электрической подстанции. Однако изначально рассматривались разные варианты обеспечения. Совместным решением было выбрано подключение через мощности АО «МК «Сталькрон» из-за минимальных издержек. Строительство же собственной подстанции было необходимо в любом случае, независимо от местоположения завода.

Также суд установил, что все перечисленные претензии известны давно и срок исковой давности по ним истек.

Примечательно, что помощь Алексанндра Шаруды в проекте была оказана, в том числе в виде содействия по привлечению в проект квалифицированных специалистов. Таких очень тяжело было найти на рынке труда. Однако специалисты были, в том числе на предприятиях Александра Шаруды. Они помогали «Аурус-Авроре», а потом остались там работать. Из принадлежавших Александру Шаруде 22,5 % акций АО «Корпорация Экополис» в сентябре 2018 года 10% были уступлены в адрес основного акционера – Свиблова А.А. В итоге Александр Шаруда был лишен доступа к информации о компании. Его исключили из Совета директоров АО «Корпорация Экополис». Далее провели дополнительную эмиссию и уменьшили долю его акций до размера, составляющего менее 1%.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”