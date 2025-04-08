На Орловщине может появиться белорусская пожарная техника

В наш регион прибыла делегация из Минской области Белоруссии.

Рабочая встреча состоялась в администрации Орловской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, делегацию гостей возглавляет зампред Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.

«26% в нашей внешнеэкономической деятельности – одно из лидирующих мест – приходится именно на Беларусь. В прошлом году практически на 8% увеличился внешнеторговый оборот области с Республикой. Экспорт вырос почти на 20%», – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В частности, в 2024 году орловские аграрии приобратли около 100 единиц сельскохозяйственной техники белорусского производства. Это зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш», тракторы Минского завода, прицепная сельхозтехника.

Известно, что на встрече обсуждались планы по поставкам пожарной техники – из Минской области в наш регион. Также стороны обговорили и возможное увеличение поставок продуктов.

Кроме того, достигнута договорённость о подписании отдельного соглашения о сотрудничестве между Орловским муниципальным округом и Червенским районом Минской области.

ИА «Орелград»