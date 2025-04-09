Стали известны имена 14 новых почётных граждан Орла

Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
Напомним, звания присвоят всем гражданам, которые входят в данные категории и при этом постоянно проживают в областном центре. Решение принято в связи с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказали в пресс-службе горсовета, мэр Юрий Парахин представил в профильную комиссию соответствующие ходатайства. Все кандидатуры единогласно поддержаны.
Почётным званием (и сопутствующими привилегиями) будут отмечены
- Александр Алешкин,
- Виктор Бондарь,
- Леопольд Дыскин,
- Ольга Елецкая,
- Александр Ермишкин,
- Григорий Зинченко,
- Александр Зотов,
- Алексей Левов,
- Василий Науменко,
- Мария Нуждина,
- Николай Орлов,
- Анатолий Рыбин,
- Виктор Шигин
- и Евгений Шмаров.
ИА «Орелград»