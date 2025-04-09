Стали известны имена 14 новых почётных граждан Орла

9.4.2025 | 12:50 Важное, Новости, Общество

Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, звания присвоят всем гражданам, которые входят в данные категории и при этом постоянно проживают в областном центре. Решение принято в связи с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, мэр Юрий Парахин представил в профильную комиссию соответствующие ходатайства. Все кандидатуры единогласно поддержаны.

Почётным званием (и сопутствующими привилегиями) будут отмечены

  • Александр Алешкин,
  • Виктор Бондарь,
  • Леопольд Дыскин,
  • Ольга Елецкая,
  • Александр Ермишкин,
  • Григорий Зинченко,
  • Александр Зотов,
  • Алексей Левов,
  • Василий Науменко,
  • Мария Нуждина,
  • Николай Орлов,
  • Анатолий Рыбин,
  • Виктор Шигин
  • и Евгений Шмаров.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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