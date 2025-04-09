Стали известны имена 14 новых почётных граждан Орла

Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Напомним, звания присвоят всем гражданам, которые входят в данные категории и при этом постоянно проживают в областном центре. Решение принято в связи с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, мэр Юрий Парахин представил в профильную комиссию соответствующие ходатайства. Все кандидатуры единогласно поддержаны.

Почётным званием (и сопутствующими привилегиями) будут отмечены

Александр Алешкин,

Виктор Бондарь,

Леопольд Дыскин,

Ольга Елецкая,

Александр Ермишкин,

Григорий Зинченко,

Александр Зотов,

Алексей Левов,

Василий Науменко,

Мария Нуждина,

Николай Орлов,

Анатолий Рыбин,

Виктор Шигин

и Евгений Шмаров.

ИА «Орелград»