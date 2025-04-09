В Орле трамвай №4 выбыл из строя на две недели

Однако его заменят автобусами.
Об этом рассказали в мэрии.
О том, что маршрут перестал функционировать, стало известно накануне. Причиной стали технические неисправности трамвайных путей (в районе улицы 1-й Курской).
Эту же информацию подтвердили в мэрии. Администрация охарактеризовала состояние путей как «неудовлетворительное».
Ожидается, что движение по маршруту возобновится через две недели. За это время специалисты «Трамвайно-троллейбусного предприятия» проведут аварийные и восстановительные работы.
На это время трамваи заменят два автобуса «ПАЗ». Они будут курсировать по временному маршруту №4Т, дублирующему трамвайный («Железнодорожный вокзал — школа №35»).
ИА «Орелград»