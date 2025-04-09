В Орле отремонтировали 12 ливнёвок

Продолжаются работы по их промыву.

В этом году обслуживанием ливневой канализации, в рамках муниципального контракта, занимается ООО «Стройспецмонтаж» (совместно со «Спецавтобазой»). Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

На данный момент промыта канализация на участке улицы Горького. Также отремонтированы шесть колодцев на 3-й Курской, три — на 2-й Курской, по одному — на 1-й Курской, 60 лет Октября и на площади Карла Маркса. При ремонте заменялись перекрывающие плиты и выравнивались дождеприимные решётки.

В ближайшее время запланированы мероприятия по промывке ливневой канализации на улицах Ленина, Комсомольской, Октябрьской и Московской.

ИА «Орелград»