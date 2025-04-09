В Орловском округе массово гибнет рыба

Ответственные чиновники подозревают в нарушениях АПК «Юность».

Массовая гибель рыбы фиксируется на территории частного пруда «Добрый» – причём на протяжении уже нескольких дней. Как сообщают «Вести-Орёл», на поверхность всплывают десятки особей толстолобиков, карпов, белых амуров, щук и окуней всплывают. Рыбу не успевают складывать в ямы для захоронения.

На данный момент областное управление эконадзора и природопользования подтвердило данные факты, а также взяло пробы воды для последующего анализа. Однако результаты исследований станут известны спустя ещё несколько дней.

По предварительной версии, причиной могли стать отходы животноводства, попавшие в воду.

«Предположительно, в воду попали отходы животноводства с полей, принадлежащих ООО «АПК «Юность»». Согласно реестру объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эта организация является объектом, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю и надзору. Материалы направлены в Росприродназдор и Россельхознадзор (в части обращения с отходами животноводства на землях сельскохозяйственного назначения)», – заявила главный специалист Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

ИА «Орелград»