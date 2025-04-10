Клычков недоволен темпами оздоровления орловцев

Орловская область рискует провалить план по ряду показателей.

Тема поднималась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Орловский губернатор устроил разнос Александру Альянову, исполняющему обязанности главы регионального департамента здравоохранения.

Дело в том, что в марте многие показатели резко поползли вниз. Например, «охват граждан репродуктивного возраста диспансеризацией (с целью оценки репродуктивного здоровья)» в феврале составлял 8,2, а в следующем месяце — 4,6. Как пояснил Альянов, в данном конкретном случае изменилась методика расчётов («ранее считался процент от запланированного, теперь — от фактического наличия»).

«У нас с вами всё равно плановый показатель — 32% на конец года. Мы должны понять, как мы к этому показателю дойдём», – парировал Клычков.

Также недовольство губернатора вызвал слабый охват орловцев «медициной на колёсах» – передвижными медицинскими комплексами. «В два раза меньше показатель от требуемого в марте», – отметил он.

Кроме того, в марте заметно «просела» статистика по орловцам, завершившим проверку на онкологию в рамках диспансеризации, по пациентам в «школах сахарного диабета», по лицам, получившим медицинскую реабилитацию.

«По всем остальным показателям — у нас везде достижения, риски отсутствуют, за редким исключением. И только по сфере здравоохранения — либо цифры не дружат со статистикой, либо недоработки со стороны департамента», – резюмировал губернатор.

ИА «Орелград»