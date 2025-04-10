Для школы с потопом так и не нашли подрядчика

10.4.2025 | 12:41 Новости, Образование

Орловский губернатор поручил заключить прямой договор с ответственным подрядчиком (без проведения новых конкурсов).

Фото: khotynets-sosh.obr57.ru

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Напомним, речь идёт о Хотынецкой школе имени Поматилова. Учреждение преследует злой рок. В 2024-м здесь начали делать капремонт, но в итоге тподрядчик (ООО «Бизнесстройпроект») оказался под двумя уголовными делами. 18 февраля в школе случилось коммунальное ЧП, которым снова заинтересовались правоохранительные органы.

Власти трижды объявляли конкурс на нового подрядчика. Один раз его удалось найти. Однако затем ООО «Максвелл строй» отказалось от заказа — так как их специалисты посчитали здание аварийным.

Как стало известно на заседании, на последний, третий аукцион не поступило ни одной заявки. Его признали несостоявшимся. При этом за работу предлагалось примерно 83 миллиона 700 тысяч рублей.

В связи с этим орловский губернатор Андрей Клычков поручил найти нового подрядчика уже без проведения новых конкурсов и заключить с ним прямой договор. Существующее законодательство позволяет так делать.

ИА «Орелград»


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