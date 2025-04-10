Орловчанку обвинили в применении насилия к полицейскому

Она нанесла представителю власти удары.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемая — жительница Северного района Орла. Ей 38 лет.

Инцидент произошёл в феврале этого года. Известно, что сотрудник МВД находился при исполнении служебных обязанностей. В свою очередь, орловчанка пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель власти потребовал прекратить противоправное поведение. После этого женщина нанесла полицейскому несколько ударов, впрочем, не опасных для жизни и здоровья.

Дело рассмотрит Северный районный суд.

ИА «Орелград»