Орловчанку обвинили в применении насилия к полицейскому

Она нанесла представителю власти удары.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемая — жительница Северного района Орла. Ей 38 лет.
Инцидент произошёл в феврале этого года. Известно, что сотрудник МВД находился при исполнении служебных обязанностей. В свою очередь, орловчанка пребывала в состоянии алкогольного опьянения.
Представитель власти потребовал прекратить противоправное поведение. После этого женщина нанесла полицейскому несколько ударов, впрочем, не опасных для жизни и здоровья.
Дело рассмотрит Северный районный суд.
ИА «Орелград»