Орловец смошенничал с сельхозпродукцией

Он взял её, но не оплатил.

В итоге Покровский районный суд приговорил его к полутора годам исправительных работ. При этом 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства.

Известно, что мужчине 36 лет. Он является предпринимателем.

Отметим, что речь идёт о крупном мошенничестве. Как установил суд, орловец получил сельскохозяйственную продукцию на целых 8 миллионов, но не оплатил поставку. Пострадал некий сельхозкооператив.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»