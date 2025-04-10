Орловец смошенничал с сельхозпродукцией

Он взял её, но не оплатил.
В итоге Покровский районный суд приговорил его к полутора годам исправительных работ. При этом 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства.
Известно, что мужчине 36 лет. Он является предпринимателем.
Отметим, что речь идёт о крупном мошенничестве. Как установил суд, орловец получил сельскохозяйственную продукцию на целых 8 миллионов, но не оплатил поставку. Пострадал некий сельхозкооператив.
«Приговор суда не вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре Орловской области.
ИА «Орелград»