Орловец смошенничал с сельхозпродукцией

10.4.2025 | 14:01 Криминал, Новости

Он взял её, но не оплатил.

Покровский районный суд. Фото: sudyrf.info

В итоге Покровский районный суд приговорил его к полутора годам исправительных работ. При этом 10% его зарплаты будут удерживать в доход государства.

Известно, что мужчине 36 лет. Он является предпринимателем.

Отметим, что речь идёт о крупном мошенничестве. Как установил суд, орловец получил сельскохозяйственную продукцию на целых 8 миллионов, но не оплатил поставку. Пострадал некий сельхозкооператив.

«Приговор суда не вступил в законную силу», – добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования