Желающих ремонтировать «Юность» в Нарышкино не нашлось

На торги не поступило заявок.
Об этом на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований рассказал вице-губернатор Вадим Тарасов.
«Завершился срок подачи заявок. К сожалению, заявок нет. Аукцион признан несостоявшимся», – отметил он.
Молодёжный центр «Юность» должны были привести в порядок в рамках нацпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Стартовая цена составляла 46 миллионов 344 тысячи 391 рубль.
Планировалось, что будет перестроен фасад здания, а также сцена. Кроме того, в фойе собирались обустроить туалеты, а в подвальном помещении — установить тренажёры.
ИА «Орелград»