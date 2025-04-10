Желающих ремонтировать «Юность» в Нарышкино не нашлось

На торги не поступило заявок.

Об этом на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований рассказал вице-губернатор Вадим Тарасов.

«Завершился срок подачи заявок. К сожалению, заявок нет. Аукцион признан несостоявшимся», – отметил он.

Молодёжный центр «Юность» должны были привести в порядок в рамках нацпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Стартовая цена составляла 46 миллионов 344 тысячи 391 рубль.

Планировалось, что будет перестроен фасад здания, а также сцена. Кроме того, в фойе собирались обустроить туалеты, а в подвальном помещении — установить тренажёры.

ИА «Орелград»