Желающих ремонтировать «Юность» в Нарышкино не нашлось

10.4.2025 | 11:36 Новости, Общество

На торги не поступило заявок.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований рассказал вице-губернатор Вадим Тарасов.

«Завершился срок подачи заявок. К сожалению, заявок нет. Аукцион признан несостоявшимся», – отметил он.

Молодёжный центр «Юность» должны были привести в порядок в рамках нацпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Стартовая цена составляла 46 миллионов 344 тысячи 391 рубль.

Планировалось, что будет перестроен фасад здания, а также сцена. Кроме того, в фойе собирались обустроить туалеты, а в подвальном помещении — установить тренажёры.

ИА «Орелград»


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