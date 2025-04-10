Орловец задолжал больным дочкам 736 тысяч

Мужчина не платил алименты, а затем переехал в другой город.

При этом он не уведомил о переезде приставов.

Однако в итоге сотрудники службы судебных приставов нашли его и там. Они провели с мужчиной разъяснительную работу, предупредив об административной и уголовной ответственности. После этого он полностью погасил задолженность.

Известно, что орловец является отцом двух девочек — семи и девяти лет. Они нуждаются в специальном лечении. Отец периодически делал небольшие платежи по алиментам, однако это не меняло ситуацию в корне и не позволяло обеспечить детям нужный медицинский уход.

Ранее стало известно, что в Орле приставы взыскали с УК треть миллиона.

ИА «Орелград»