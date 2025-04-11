Молодого орловца признали виновным в госизмене

11.4.2025 | 12:01 Закон и порядок, Новости, СВО

Ранее его осудили за диверсию.

Фото: ИА «Орелград»

Приговор Орловского областного суда вступил в силу.

Установлено, что молодой человек поджёг релейный шкаф на железной дороге. При этом он действовал по заданию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие инструкции юноша получал через «Телеграм».

Преступление произошло в феврале 2024-го года. Известно, что орловец родился в 2007-м — следовательно, на тот момент он точно являлся несовершеннолетним. Сейчас ему может быть 17 или 18 лет.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, его уже осудили за саму диверсию. Теперь орловца признали виновным и в государственной измене.

«По совокупности преступлений он приговорён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», – указали в Управлении ФСБ.

ИА «Орелград»


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