Ливенские ветеринары развеяли слухи о жертвоприношениях

В местном Ямском лесу обнаружили останки скота.
На них натолкнулись орловцы, приехавшие сюда за подснежниками. После этого в соцсетях стала муссироваться тема возможных «жертвоприношений».
Ситуацию прокомментировал руководитель Ливенского межрайонного центра ветеринарии Сергей Аверкиев.
Специалист расказал порталу «Уездный город», что в лесу действительно найдены голова и нижняя челюсть крупного рогатого скота – «почти скелетированные».
«Мы имеем дело с непростительной халатностью кого-то из частников, который поленился утилизировать ненужное», – указал Аверкиев.
На данный момент эти фрагменты туши направлены на завод для утилизации. Место находки тщательно обработано и дезинфицировано.
ИА «Орелград»