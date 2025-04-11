Ливенские ветеринары развеяли слухи о жертвоприношениях

11.4.2025 | 13:00 Новости, Общество

В местном Ямском лесу обнаружили останки скота.

Фото: ИА «Орелград»

На них натолкнулись орловцы, приехавшие сюда за подснежниками. После этого в соцсетях стала муссироваться тема возможных «жертвоприношений».

Ситуацию прокомментировал руководитель Ливенского межрайонного центра ветеринарии Сергей Аверкиев.

Специалист расказал порталу «Уездный город», что в лесу действительно найдены голова и нижняя челюсть крупного рогатого скота – «почти скелетированные».

«Мы имеем дело с непростительной халатностью кого-то из частников, который поленился утилизировать ненужное», – указал Аверкиев.

На данный момент эти фрагменты туши направлены на завод для утилизации. Место находки тщательно обработано и дезинфицировано.

ИА «Орелград»


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