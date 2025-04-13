Орловца осудили за полкило марихуаны

Мужчина заявил, что такое количество наркотика потребовалось лично для себя.

Как сообщает Залегощенский районный суд, местный житель получил обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотическое средство. В рамках предварительного расследования и в судебном разбирательстве было установлено, что в октябре прошлого года подсудимый прибыл на неназванный участок местности, расположенный в Залегощенском районе. Там он нашел три куста дикорастущей конопли.

О том, какими свойствами обладают кусты этого растения, подсудимый был осведомлен. Он решил собрать урожай и затем изготовить из него наркотическое средство, известное как каннабис или марихуана. Мужчина собрал обнаруженные им кусты. В результате у него получилось то, что следственные органы называют растительной массой. Последнюю он отнес в принадлежащий ему сарай.

Тем самым мужчина незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, почитали правоохранители, и завели на «сборщика урожая» уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый хранил наркосодержащее растение в сарае около двух недель, пока к нему домой не нагрянули сотрудники полиции. При осмотре помещения в хозяйственной постройке была обнаружена и изъята марихуана массой 401,7 грамма (после высушивания до постоянной массы, уточнили в суде).

Такой размер по меркам уголовного законодательства действительно является крупным. Марихуана в итоги была изъята сотрудниками полиции в ходе проведенного в середине ноября 2024 года оперативно-розыскного мероприятия. Подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, свою вину в судебном заседании полностью признал и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении по стать 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»