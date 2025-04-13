Надбавку на иждивенца не признали неосновательным обогащением

Показательный спор рассмотрел Малоархангельский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, исковое заявление подало Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области к местному жителю. В иске ставился вопрос о взыскании неосновательного обогащения. Из заявленных требований следовало, что гражданин состоит на учете в ОСФР как получатель пенсии по государственному пенсионному обеспечению и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии – он получал надбавку на иждивенца.

По закону такая надбавка положена тем, кто имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи, в том числе детей, не достигших возраста 18-ти лет или достигших возраста 18-ти лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования. В данном случае на иждивении гражданина К. находилась дочь 2002 года рождения, которая обучалась в образовательном учреждении, но попутно стала работать.

По мнению чиновников, в связи с трудоустройством иждивенца гражданин утратил право на получение набавки, однако продолжал ее получать. В рамках проведенного мониторинга чиновники вывили переплату и направили гражданину претензию с требованием возрастить излишне исчисленную ему сумму. Гражданина также предупредили о необходимости безотлагательно извещать о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии.

Претензию гражданин оставил без удовлетворения. В суде чиновники просили взыскать с него неосновательное обогащение в виде излишне выплаченных сумм в размере 72 606 рублей 24 копеек за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года. Однако районный суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, посчитав, что бремя доказывания недобросовестности гражданина, а также наличие счетной ошибки лежит на стороне, требующей возврата излишне выплаченных сумм.

«Судом было установлено, что при начислении гражданину спорной выплаты не были реализованы возложенные на пенсионный орган функции по контролю за правильным и рациональным расходованием бюджета, – уточнили в пресс-службе суда. – Они позволяют проверить достоверность имеющейся у пенсионного органа информации, касающейся получателя выплаты, а при поступлении соответствующей информации о возможном отсутствии у гражданина права на получение такой выплаты – приостановить ее выплату для выяснения обстоятельств и проверки фактов, влияющих на продолжение выплаты пенсионным органом».

Суд указал, что в данном случае Отделение Фонда пенсионного и социального страхования еще в марте 2023 года узнало о том, что дочь гражданина начала трудиться, но, «имея возможность и установленную законом обязанность, не предприняло никаких действий для уточнения сведений об осуществлении последней трудовой деятельности, не проверило сведения о застрахованном лице, не приостановило выплату для выяснения обстоятельств и проверки фактов, влияющих на продолжение выплаты».

Кроме того, в суде не были представлены доказательства, подтверждающие совершение каких-либо неправомерных действий самого гражданина, то есть с его стороны никакого сознательного обмана не было. А выявленная переплата, по мнению суда, «стала возможна в связи с неосуществлением истцом контроля за соблюдением условий выплат». При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, резюмирует пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА “Орелград”