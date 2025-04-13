Суд отнял иномарку у нового автовладельца из-за чужого залога

Показательный процесс прошел в Новосиле.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел непростое гражданское дело о взыскании задолженность по договору займа и обращении взыскания на предмет залога. Иск подала некая организация, выкупившая право требования долга. Как уточнили в пресс-службе суда, ответчиком стал местный житель, который ранее заключил договор потребительского займа с микрокредитной организацией. При оформлении займа мужчина также заключил договор залога транспортного средства – в качестве своего обязательство о возврате займа орловец заложил автомобиль «Мицубиси».

Однако вовремя и полностью расплатиться с кредитором он то ли не смог, то ли не захотел. Поняв, что должник не обирается добровольно возвращать деньги, микрокредитная организация переуступила другой фирме право требования долга – по так называемому договору цессии. И уже эта фирма обратилась в суд. В иске она указала, что «заемщик принятые на себя обязательства должным образом не исполнял, за ним образовалась задолженность, которую истец выкупил на основании договора уступки прав».

«Кроме того, истец заявил о взыскании с заемщика процентов, начисленных согласно условиям договора на остаток основного долга по дату фактического исполнения обязательств, а также об обращении взыскания на заложенное имущество – автомобиль «Мицубиси», – сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. – При рассмотрении дела заемщик исковые требования в части взыскания задолженности по договору займа не оспаривал, однако просил не обращать взыскание на автомобиль, указав, что продал его».

Покупателя, ставшего новым владельцем иномарки, суд также привлек к участию в разбирательстве. Тот, конечно, возражал против обращения взыскания на предмет залога, так как посчитал себя добросовестным приобретателем иномарки. Однако, как оказалось, чужой долг касается и его. Сначала суд установил факт ненадлежащего исполнения заемщиком договора с кредитором. Затем пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с него задолженности и процентов, начисленных на остаток основного долга. Кстати, проценты будут начисляться и впредь вплоть до полного погашения долга. Кроме того, и иномарку новому владельцу придется отдать.

«Поскольку на момент приобретения автомобиля «Мицубиси» в отношении данного транспортного средства в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты уже был зарегистрирован залог, суд не признал нового собственника предмета залога добросовестным приобретателем, в связи с чем удовлетворил исковые требования об обращении взыскания на предмет залога. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Новосильского районного суда.

ИА «Орелград»