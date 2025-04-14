На орловчанку завели дело за забытый мобильник

Женщина не совладала с соблазном и присвоила себе чужой гаджет.

Уголовное дело было заведено в отношении жительницы Глазуновского района. Органы предварительного расследования обвинили ее в краже мобильного телефона с причинением значительного ущерба гражданину. Действия женщины следствие квалифицировало по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Между тем, она вполне могла избежать таких неприятностей, если бы не поддалась соблазну.

По данным пресс-службы Свердловского районного суда, который рассматривал данное уголовное дело, преступление было совершено в сентябре 2023 года. В тот день подсудимая ехала в электричке назначением «Орел-Курск». Конечным пунктом ее назначения являлась станция Глазуновка. В этом же вагоне ехал мужчина, который сошел с электрички на станции Змиевка.

Он забыл в вагоне свой мобильный телефон, стоимость которого позднее следователи оценили чуть более чем в 8 тысяч рублей. Телефон остался лежать на пассажирском сидении. Женщина заметила его, но не передала чужой мобильник ни проводнику, ни в полицию. Она решила просто прикарманить забытый гаджет. С точки зрения уголовного права, у нее возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества.

«Подсудимая, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, воспользовавшись тем, что собственник имущества вышел из электропоезда, похитила с посадочного сидения мобильный телефон потерпевшего, положив его в карман своей куртки, с целью дальнейшего обращения чужого имущества в свое безвозмездное пользование, – сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. – В результате совершения вышеуказанных преступных действий подсудимая причинила имущественный ущерб потерпевшему на общую сумму 8140 рублей, который для последнего в силу его материального положения является значительным».

Однако ей повезло, так как потерпевший не стал таить на нее зла и мстить ей. Напротив, он вошел в положение обвиняемой и в суде заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Объяснил он это примирением сторон, отметив, что подсудимая полностью возместила ему материальный ущерб, претензий к ней он больше не имеет. Подсудимая и ее защитник поддержали заявленное потерпевшим ходатайство. Поскольку и сторона обвинения не возражала, суд прекратил уголовное дело.

ИА «Орелград»