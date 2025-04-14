В Орловской области назначен новый районный прокурор

Прокуратуру Троснянского района возглавил Дмитрий Коробов.
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу, а также руководителям поднадзорных органов и суда.
Коробов родился в 1984-м году. Имеет высшее юридическое образование. С 2007-го служит в органах прокуратуры.
Ранее он занимал должности помощника прокурора Малоархангельского района, заместителя прокурора Новосильского и Свердловского районов, прокурора Должанского района. Затем состоял в должности Новодеревеньковского межрайонного прокурора.
В пресс-службе ведомства подчернули, что он «зарекомендовал себя квалифицированным работником, принципиальным и требовательным руководителем».
ИА «Орелград»