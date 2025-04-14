В Орловской области назначен новый районный прокурор

Прокуратуру Троснянского района возглавил Дмитрий Коробов.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил его коллективу, а также руководителям поднадзорных органов и суда.

Коробов родился в 1984-м году. Имеет высшее юридическое образование. С 2007-го служит в органах прокуратуры.

Ранее он занимал должности помощника прокурора Малоархангельского района, заместителя прокурора Новосильского и Свердловского районов, прокурора Должанского района. Затем состоял в должности Новодеревеньковского межрайонного прокурора.

В пресс-службе ведомства подчернули, что он «зарекомендовал себя квалифицированным работником, принципиальным и требовательным руководителем».

ИА «Орелград»