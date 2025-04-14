Орловские пожарные спасли сразу 10 щенков

14.4.2025 | 12:40 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе.

Фото: УМЧС по Орловской области

Тревожный сигнал поступил из деревни Гать. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС, сотрудники ведомства прибыли на место через 11 минут. Затем пожарные сформировали звено и приступили к тушению.

Открытое горение ликвидировали за пять минут, всё возгорание — за десять. В итоге сгорела только стиральная машинка. Согласно текущей версии, она и стала причиной ЧП, так как перешла в аварийный режим работы.

«Особую благодарность хозяева выражают за спасение 10 пушистых щенков, которые в этот момент были в доме», – отметили в ведомстве.

В ликвидации последствий ЧП участвовали шестеро сотрудников частей №5 и №6. В их распоряжении находились 2 единицы спецтехники.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования