Жителя Орла осудили после стычки с полицейским в кафе

Уголовное дело рассмотрел суд Северного района города Орла.

Житель города Орла стал фигурантом уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении сотрудников полиции). Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, но суд, изучив представленные доказательства и заслушав потерпевшего и свидетелей, счел его вину доказанной и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Как сообщила пресс-служба Северного районного суда, уголовное дело было заведено по мотивам инцидента, произошедшего в кафе-баре города Орла в сентябре 2024 года. Мужчина распивал в баре спиртные напитки и в какой-то момент утратил контроль над собственным поведением. Из материалов дела следует, что он начал дебоширить и выражаться грубой нецензурной бранью. Не выдержав, работники кафе-бара вызвали полицию.

«Сотрудники полиции предъявили свои служебные удостоверения, представились и попросили прекратить противоправные действия, – уточнили в пресс-службе суда. – Подсудимый, не желая подчиняться законным требованиям полицейских, со значительной силой нанес удар рукой в область правого плеча одному из сотрудников полиции, применив, тем самым, насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Тем временем, сотрудники вневедомственной охраны совершили очередной выезд по сигналу тревожной кнопки, поступившему из торгового центра на Карачевском шоссе. Как сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, патрульная группа задержала 42-летнего уроженца Ростовской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил в торговом центре настоящий дебош.

«Дебошир вел себя вызывающе и агрессивно, нарушая общественный порядок и выражая нецензурную брань в адрес посетителей заведения, – пояснили в Управлении Росгвардии. – На неоднократные требования успокоиться он не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

ИА «Орелград»