Около 3000 трудовых мигрантов прибыли на Орловщину

В 2026 году их количество может заметно увеличиться.

В Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года трудовую деятельность осуществляли 2575 иностранных граждан. Об этом на заседании Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщил начальник регионального управления труда и занятости Александр Сотников. По его словам, 1113 трудовых мигрантов заняты в сфере обрабатывающих производств, 724 – в строительстве, 226 – в торговле, 222 – в сфере транспорта, 74 человека – сельском хозяйстве.

Общая численность рабочей силы в Орловской области составляет примерно 337 тысяч человек. Таким образом, доля иностранных работников в ней составляет около 0,7 процента. Эти цифры важны, так как законодательство строго регламентирует количество допустимой доли иностранных работников. Каждому региону ежегодно федеральный центр выделяет свою квоту, впрочем, устанавливается она на основании заявок, поступивших из самих регионов.

По словам Александра Сотникова, мигранты лишь частично замещают рабочие места в Орловской области, что не создает существенной и жесткой трудовой конкуренции между ними и местными жителями. К тому же потребность работодателей в работниках гораздо больше количества трудовых мигрантов. Работодатели подают сведения о вакансиях в государственные органы службы занятости. И общая потребность в работниках, заявленная в течение 2024 года, составила 33,3 тысячи вакансий. А по состоянию на 1 января 2025 года число вакансий составило 14,2 тысячи единиц.

При этом, по предварительному прогнозу областных властей, в 2026 году численность иностранных работников в Орловской области составит 3,7 тысячи человек. Это в три раза меньше, чем в регионе насчитывается свободных рабочих мест. Стоит напомнить и о том, что в текущем году требования к мигрантам существенно ужесточились. В частности, руководство страны приняло решение о формировании реестра контролируемых лиц.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в него внесены иностранные граждане, не имеющие оснований для нахождения в стране и в отношении которых применяется режим высылки. Реестр размещен на сайте МВД России и на портале государственных услуг. При рассмотрении вопроса о привлечении иностранного гражданина к осуществлению трудовой деятельности, работодателям необходимо проверить наличие сведений о нем в реестре контролируемых лиц. При выявлении – позвонить в полицию по телефону: 102.

«Задача реестра – не карательная функция, он лишь требует от иностранца урегулировать свой правовой статус или выехать из России. Если информация о вас внесена в реестр, то следует обратиться в Управление по вопросам миграции, – уточнили в пресс-службе регионального УМВД. – В срок по 30 апреля 2025 года иностранные граждане, нарушившие режим пребывания, могут без выезда за пределы страны подать документы для оформления патента, разрешения на работу, а также получения разрешения на временное проживание или вида на жительство при наличии оснований. В рамках указанной процедуры от иностранца потребуется оплатить все задолженности по налогам, штрафам и иным обязательным платежам, а также пройти дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование».

ИА «Орелград»