КСП предъявило претензии к орловской дороге на 2,3 миллиона

Новость озвучили на заседании комитета облсовета.

Информацию озвучил заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников. Он принял участие в комитете областного совета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Речь шла об участке автомобильной дороги регионального значения «Сосково — Мураевка — Долженки». Как сообщил замглавы орловской КСП, контракт не исполнен как по объёмам освоенных средств, так и по срокам сделанных работ. Ремонт затянулся уже на 7,5 месяцев.

«По итогам проведённых проверок установлены отдельные нарушения и недостатки на общую сумму 2321,3 тысяч рублей», – пишет пресс-служба облсовета. В частности, выявлены «эксплуатационные дефекты асфальтового покрытия дорожного полотна». Кроме того, с подрядчика, который не справился с заданием, не взыскали неустойку.

ИА «Орелград»